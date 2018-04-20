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Кручинин и Кравцов могут перейти в СКА
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Кручинин и Кравцов могут перейти в СКА 

Советский спорт 1 час назад
Фото: LiveSport.Ru
Форварды «Трактора» Алексей Кручинин и Виталий Кравцов могут продолжить карьеру в СКА, сообщает «Р-Спорт».
Действующие контракты обоих игроков с клубом рассчитаны до 2019 года, поэтому переход будет оформлен как обмен.
В нынешнем сезоне 26-летний Кручинин набрал 21 (10+11) очко в 52 матчах регулярного чемпионата и 13 (5+8) очков в 16 матчах плей-офф. На счету 18-летнего Кравцова 7 (4+3) очков в 35 матчах регулярного чемпионата и 11 (6+5) очков в 16 матчах плей-офф.
Ранее стало известно о том, что в тренерский штаб СКА, который должен возглавить Илья Воробьев, войдет нынешний главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин.
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