Кручинин и Кравцов могут перейти в СКА

Действующие контракты обоих игроков с клубом рассчитаны до 2019 года, поэтому переход будет оформлен как обмен.

В нынешнем сезоне 26-летний Кручинин набрал 21 (10+11) очко в 52 матчах регулярного чемпионата и 13 (5+8) очков в 16 матчах плей-офф. На счету 18-летнего Кравцова 7 (4+3) очков в 35 матчах регулярного чемпионата и 11 (6+5) очков в 16 матчах плей-офф.