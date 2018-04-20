Кевин Дюрант: Я в порядке. Никакой травмы нет

«Я в порядке. Никакой травмы нет. Просто немного подвернул ногу. Я в порядке», — цитирует Дюрэнта ESPN. Дюрант покинул площадку в 4-й четверти встречи, которая закончилась победой «Уорриорз» (110:97, 3-0).