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Кевин Дюрант: Я в порядке. Никакой травмы нет
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Кевин Дюрант: Я в порядке. Никакой травмы нет 

Советский спорт 2 часа назад
«Я в порядке. Никакой травмы нет. Просто немного подвернул ногу. Я в порядке», — цитирует Дюрэнта ESPN.
Дюрант покинул площадку в 4-й четверти встречи, которая закончилась победой «Уорриорз» (110:97, 3-0).
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