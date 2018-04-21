«Балтика» сыграла вничью во втором тестовом матче на стадионе ЧМ-2018

Калининградская «Балтика» на своем поле сыграла вничью с «Химками» в матче 34-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Встреча завершилась со счетом 0:0, сообщает ТАСС

Матч проходил на стадионе «Калининград», который примет матчи чемпионата мира — 2018. Для арены это был второй тестовый матч.

По итогам тура «Балтика» с 57 очками расположилась на четвертом месте в турнирной таблице ФНЛ. «Химки», которые имеют в своем активе 40 баллов, занимают 11-ю строчку.

ФНЛ. Первый дивизион. 34-й тур "Балтика" (Калининград) — «Химки» (Химки) — 0:0