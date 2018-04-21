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«Нью-Йорк Никс» проведут собеседование с Майком Буденхольцером
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«Нью-Йорк Никс» проведут собеседование с Майком Буденхольцером 

Чемпионат.com 2 часа назад
«Нью-Йорк Никс» проведут собеседование с главным тренером «Атланта Хоукс» Майком Буденхольцером, сообщает Clutch Points. Напомним, «Нью-Йорк Никс» уволил Джеффа Хорнасека с поста тренера команды по завершении сезона.
Буденхольцер уже встречался с представителями другой команды, оставшейся без тренера — «Финикс Санс» — но после заявил, что больше не заинтересован в должности наставника команды.
Минувший регулярный чемпионат «Атланта» под руководством Буденхольцера закончила на последнем месте в турнирной таблице Восточной конференции, одержав 24 победы в 82 матчах. «Финикс» выступил хуже всех в НБА, победив только в 21-м поединке.
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 Ещё 2 источника 
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