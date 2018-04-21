«Нью-Йорк Никс» проведут собеседование с Майком Буденхольцером

«Нью-Йорк Никс» проведут собеседование с главным тренером «Атланта Хоукс» Майком Буденхольцером, сообщает Clutch Points. Напомним, «Нью-Йорк Никс» уволил Джеффа Хорнасека с поста тренера команды по завершении сезона.

Буденхольцер уже встречался с представителями другой команды, оставшейся без тренера — «Финикс Санс» — но после заявил, что больше не заинтересован в должности наставника команды.

Минувший регулярный чемпионат «Атланта» под руководством Буденхольцера закончила на последнем месте в турнирной таблице Восточной конференции, одержав 24 победы в 82 матчах. «Финикс» выступил хуже всех в НБА, победив только в 21-м поединке.