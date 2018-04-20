Керр: с Ливингстоном всё должно быть в порядке

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр рассказал о повреждении защитника команды Шона Ливингстона , которое тот получил в третьем матче четвертьфинальной серии плей-офф с «Сан-Антонио Спёрс. В четвертой четверти поединка баскетболист травмировал голеностоп. »С Ливингстоном всё должно быть в порядке, хотя его травма хуже, чем у Кевина Дюранта ", — приводит слова Керра на своей странице в «Твиттере» обозреватель Конор Леторно. В отсутствие травмированного Карри игровое время Шона Ливингстона возросло. В трёх матчах плей-офф он набирает 9,3 очка, собирает 3,3 подбора и совершает 1,7 передач за 19 минут в среднем.