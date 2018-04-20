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Керр: с Ливингстоном всё должно быть в порядке
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Керр: с Ливингстоном всё должно быть в порядке 

Чемпионат.com 1 час назад
Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр рассказал о повреждении защитника команды Шона Ливингстона, которое тот получил в третьем матче четвертьфинальной серии плей-офф с «Сан-Антонио Спёрс. В четвертой четверти поединка баскетболист травмировал голеностоп.
»С Ливингстоном всё должно быть в порядке, хотя его травма хуже, чем у Кевина Дюранта", — приводит слова Керра на своей странице в «Твиттере» обозреватель Конор Леторно.
В отсутствие травмированного Карри игровое время Шона Ливингстона возросло. В трёх матчах плей-офф он набирает 9,3 очка, собирает 3,3 подбора и совершает 1,7 передач за 19 минут в среднем.
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