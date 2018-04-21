В НБА опасаются, что реформа драфт-лотереи не решит проблему «слива» сезона

Комиссионер НБА Адам Сильвер считает, что реформа драфт-лотереи не поможет устранить проблему «слива» сезона.

Начиная с 2019 года худшие три команды НБА будут иметь равные шансы выиграть драфт-лотерею, а шансы других команд, не попавших в плей-офф, будут распределены более равномерно.

«Я боюсь, что даже тех изменений, которые мы внесем в следующем году, будет недостаточно для того, чтобы избежать «сливов» сезона.

Команды будут стараться выигрывать матчи во что бы то ни стало, в то время как поддерживающие их СМИ и даже фанаты будут говорить: Что вы делаете, это не лучшая стратегия! Команду нужно разрушить до основания», — сказал Сильвер в программе «Get Up!» на канале ESPN.

«Независимо от места в турнирной таблице, все команды получают равную долю от продажи трансляций. Таким образом, не существует никакого финансового стимула», — добавил функционер.