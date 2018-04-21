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В НБА опасаются, что реформа драфт-лотереи не решит проблему «слива» сезона
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В НБА опасаются, что реформа драфт-лотереи не решит проблему «слива» сезона 

LiveSport.Ru 59 минут назад
Фото: LiveSport.Ru
Комиссионер НБА Адам Сильвер считает, что реформа драфт-лотереи не поможет устранить проблему «слива» сезона.
Начиная с 2019 года худшие три команды НБА будут иметь равные шансы выиграть драфт-лотерею, а шансы других команд, не попавших в плей-офф, будут распределены более равномерно.
«Я боюсь, что даже тех изменений, которые мы внесем в следующем году, будет недостаточно для того, чтобы избежать «сливов» сезона.
Команды будут стараться выигрывать матчи во что бы то ни стало, в то время как поддерживающие их СМИ и даже фанаты будут говорить: Что вы делаете, это не лучшая стратегия! Команду нужно разрушить до основания», — сказал Сильвер в программе «Get Up!» на канале ESPN.
«Независимо от места в турнирной таблице, все команды получают равную долю от продажи трансляций. Таким образом, не существует никакого финансового стимула», — добавил функционер.
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