Неумолимый Обрадович и «одноглазый» Принтезис. Итоги дня в Евролиге

Последние на этой неделе четвертьфинальные матчи Евролиги принесли победы турецкому «Фенербахче» и греческому «Олимпиакосу».

После поражения в овертайме от «Жальгириса» в первой игре в среду, «Олимпиакос» уже не имел права на повторную осечку — и он ее не допустил. Хотя победа далась хозяевам площадки весьма непросто. Четвертая четверть началась при ничейном счете, и только в ней греческий клуб сумел склонить чаши весов в свою сторону. Как обычно, он сделал это за счет защиты: в заключительном периоде «Жальгирис» пять с лишним минут не мог набрать ни одного очка, а первый мяч с игры литовцы забили только в середине 38-й минуты, когда исход матча был уже предрешен.

По дороге с Ходынки в Мытищи. Разбираем серию ЦСКА — «Химки»

Еще с первой половины игры у форварда «Олимпиакоса» Георгиоса Принтезиса возникли проблемы с левым глазом, и ему несколько раз оказывали врачебную помощь на скамейке запасных. Однако Принтезис постоянно возвращался в игру, провел на паркете почти 30 минут и даже постоянно бросал, пусть и без особого успеха (лишь 3 попадания с игры из 13). Кроме того, он здорово помог команде на подборе.

Тем не менее, «Олимпиакос» начнет гостевую часть серии при ничейном счете 1-1, как и его афинский сосед «Панатинаикос». Первому теперь кровь из носу нужно побеждать на следующей неделе в Каунасе, второму — в Мадриде против «Реала»

Зато действующий чемпион Евролиги «Фенербахче» берет пример с ЦСКА и после двух домашних матчей уверенно ведет: 2-0. Сегодня турецкому клубу пришлось потруднее, чем в среду, и все же «Басконии» в отсутствие травмированного основного разыгрывающего Джэйсона Грэйнджера явно не хватило класса на все четыре периода — как ни старался грузинский форвард Торнике Шенгелия. В последней четверти команда Желько Обрадовича без особых проблем оторвалась от гостей и затем удержала их на дистанции до финальной сирены.

В плей-офф Евролиги наступает трехдневный перерыв. Следующие матчи состоятся во вторник, 24 апреля. В этот день у «Фенербахче» будет шанс первым оформить путевку в белградский «Финал четырех». Российская серия ЦСКА — «Химки» возобновится днем позже в Мытищах.

Евролига 1/4 финала Матчи №2 «Олимпиакос» (Греция) — «Жальгирис» (Литва) — 79:68 (17:15, 24:17, 13:22, 25:14)

«Олимпиакос»: Маклин (21), Спанулис (17)

«Жальгирис»: Б. Дэвис (20), Мичич (13+8 передач), Милакнис (11)

Счет в серии: 1-1 «Фенербахче» (Турция) — «Баскония» (Испания) — 95:89 (25:23, 28:26, 18:19, 24:21)

«Фенербахче»: Ванамейкер (19), Веселы (16), Калинич (11), Мелли (10), Датоме (10)

«Баскония»: Дженнинг (17), Пуарье (14), Шенгелия (12), Тимма (11), Фойтманн (11), Бобуа (11)

Счет в серии: 2-0 РАСПИСАНИЕ ОСТАВШИХСЯ ИГР 1/4 ФИНАЛА

24 апреля, вторник

Матч №3. «Жальгирис» — «Олимпиакос» Матч №3. «Баскония» — «Фенербахче»

25 апреля, среда

Матч №3. «Химки» — ЦСКА Матч №3. «Реал» — «Панатинаикос»

26 апреля, четверг

Матч №4. «Жальгирис» — «Олимпиакос» Матч №4. «Баскония» — «Фенербахче»

27 апреля, пятница

Матч №4. «Химки» — ЦСКА Матч №4. «Реал» — «Панатинаикос»

1 мая, вторник

Матч №5. ЦСКА — «Химки» Матч №5. «Панатинаикос» — «Реал» Матч №5. «Олимпиакос» — «Жальгирис» Матч №5. «Фенербахче» — «Баскония»

Четвертые и пятые матчи проводятся только в том случае, если какая-либо из команд еще не одержала в серии три победы. «Финал четырех» состоится 18-20 мая в Белграде. В 1/2 финала победитель серии ЦСКА — «Химки» встретится с победителем четвертьфинала «Панатинаикос» — «Реал».