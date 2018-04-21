30 очков Богдановича помогли «Индиане» повести в серии с «Кливлендом»

В третьем матче четвертьфинала плей-офф Восточной конференции «Индиана Пэйсерс» победил «Кливленд Кавальерс» со счетом 92:90. Самым результативным игроком встречи стал форвард «Пейсерс» Боян Богданович с 30 очками на счету.

В составе «Кавальерс» дабл-даблом отметился Леброн Джеймс — 28 очков и 12 подборов.

Счет в серии стал 2-1 в пользу «Индианы». Четвертый матч пройдет в Индианаполисе 23 апреля.

НБА. 1/4 финала. Восточная конференция

«Индиана» — «Кливленд» — 92:90 (20:31, 20:26, 23:12, 29:12)«Индиана»: Богданович (30), Оладипо (18), Янг (12). «Кливленд»: Джеймс (28 + 12 подборов) Лав (19), Хилл (13). Счет в серии: 2-1.