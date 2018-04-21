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30 очков Богдановича помогли «Индиане» повести в серии с «Кливлендом»
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30 очков Богдановича помогли «Индиане» повести в серии с «Кливлендом» 

SPORT24.ru 1 час назад
В третьем матче четвертьфинала плей-офф Восточной конференции «Индиана Пэйсерс» победил «Кливленд Кавальерс» со счетом 92:90. Самым результативным игроком встречи стал форвард «Пейсерс» Боян Богданович с 30 очками на счету.
В составе «Кавальерс» дабл-даблом отметился Леброн Джеймс — 28 очков и 12 подборов.
Счет в серии стал 2-1 в пользу «Индианы». Четвертый матч пройдет в Индианаполисе 23 апреля.
НБА. 1/4 финала. Восточная конференция
«Индиана» — «Кливленд» — 92:90 (20:31, 20:26, 23:12, 29:12)«Индиана»: Богданович (30), Оладипо (18), Янг (12). «Кливленд»: Джеймс (28 + 12 подборов) Лав (19), Хилл (13). Счет в серии: 2-1.
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