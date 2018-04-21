Ещё
Боян Богданович набрал 30 очков в третьей игре с «Кливлендом»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Боян Богданович набрал 30 очков в третьей игре с «Кливлендом» 

Чемпионат.com 1 час назад
Форвард «Индианы Пэйсерс» Боян Богданович стал самым результативным игроком третьего матча серии первого раунда плей-офф НБА с «Кливленд Кавальерс».
29-летний баскетболист за 36 минут игрового времени набрал 30 очков (11 из 15 бросков с игры, включая 7 из 9 трёхочковых) и собрал четыре подбора.
Встреча завершилась победой «Индианы» со счётом 92:90. Благодаря этой победе «Пэйсерс» вновь вышли вперёд в серии — 2-1. Следующая встреча команд состоится в Индианаполисе 23 апреля.
Видео доступно на официальном канале НБА в YouTube.
Чемпионат.com: последние новости
«Торонто» одержал победу над «Вашингтоном» в первом матче плей-офф Джеймс впервые в карьере не пропустил ни одного матча регулярного чемпионата Мощный данк Адектокунбо и эффектные проходы Джеймса – в топ-10 дня в НБА
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Реал» поверил в Роналду
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Назван преемник Венгера в «Арсенале»1
Дзюба готов отдать миллионы за игру против «Зенита»10
Болельщики ЦСКА напали на фанатов «Спартака»17
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:27
«Реал» поверил в Роналду
Футбол
10:38
FA присоединилась к бойкому ЧМ-2018
Футбол
00:37
Украина поставила условие арбитру из Крыма
Футбол В мире
03:02
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз
Летние виды спорта Статьи
06:30
Серебряная призерка Олимпиады рассказала о страшной травме
Фигурное катание
01:27
Российский футболист выбрал учебу в школе вместо сборной
Футбол
00:46
Болельщики ЦСКА напали на фанатов «Спартака»
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение