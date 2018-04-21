Боян Богданович набрал 30 очков в третьей игре с «Кливлендом»

Форвард «Индианы Пэйсерс» Боян Богданович стал самым результативным игроком третьего матча серии первого раунда плей-офф НБА с «Кливленд Кавальерс».

29-летний баскетболист за 36 минут игрового времени набрал 30 очков (11 из 15 бросков с игры, включая 7 из 9 трёхочковых) и собрал четыре подбора.

Встреча завершилась победой «Индианы» со счётом 92:90. Благодаря этой победе «Пэйсерс» вновь вышли вперёд в серии — 2-1. Следующая встреча команд состоится в Индианаполисе 23 апреля.

Видео доступно на официальном канале НБА в YouTube.