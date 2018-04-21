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«Вашингтон» победил «Торонто» и сократил до минимума отставание в серии
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«Вашингтон» победил «Торонто» и сократил до минимума отставание в серии 

Чемпионат.com 1 час назад
В третьем матче четвертьфинальной серии Восточной конференции «Вашингтон Уизардс» на домашней площадке принимал «Торонто Рэпторс» и одержал убедительную победу — 122:103 (30:29, 39:32, 32:21, 21:21). Счёт в серии: 1-2.
Самыми результативными игроками матча стали разыгрывающий «Вашингтона» Джон Уолл, оформивший дабл-дабл из 28 очков и 14 передач, и защитник Брэдли Бил (28 очков, 4 подбора).
В составе «Торонто» больше всех очков набрал защитник Демар Дерозан (23).
Следующий матч пройдёт 23 апреля в Вашингтоне.
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