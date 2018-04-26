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«Торонто» победил «Вашингтон», уступая "-5" по ходу четвёртой четверти
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«Торонто» победил «Вашингтон», уступая "-5" по ходу четвёртой четверти 

Чемпионат.com 2 часа назад
В пятом матче четвертьфинальной серии Восточной конференции «Торонто Рэпторс» на домашней площадке принимал «Вашингтон Уизардс» и победил — 108:98 (23:24, 25:23, 31:31, 29:20). Счёт в серии — 3-2.
Самым результативным игроком матча стал атакующий защитник «Рэпторс» Демар Дерозан, набравший 32 очка.
По дабл-даблу в составе хозяев оформили разыгрывающий Кайл Лаури (17 очков и 10 передач) и центровой Йонас Валанчюнас (14 очков и 13 подборов).
Разыгрывающий «Уизардс» Джон Уолл набрал 26 очков, сделал 9 подборов и отдал 9 передач. Центровой гостей Марчин Гортат оформил дабл-дабл из 10 очков и 12 подборов.
Шестой матч серии пройдёт 28 апреля в Вашингтоне.
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