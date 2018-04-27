Ещё
Адетокунбо: на самом деле серия с «Бостоном» ещё не начиналась
Далее:
Читайте также:
Ещё

Адетокунбо: на самом деле серия с «Бостоном» ещё не начиналась 

Чемпионат.com 27 минут назад
Фото: Twitter «Милуоки Бакс»
Лёгкий форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо после шестого матча серии первого раунда плей-офф НБА с «Бостон Селтикс» подчеркнул особую значимость следующего поединка.
«Я считаю, что серия с «Селтикс» на самом деле ещё не начиналась. Теперь нам нужно ехать в Бостон и добыть победу на площадке соперника», — передаёт слова Адетокунбо TNT.
Встреча завершилась домашней победой «Милуоки» со счётом 97:86, после которой счёт в серии стал равным 3-3. До сих пор обе команды выигрывали исключительно домашние матчи.
Чемпионат.com: последние новости
18 очков Рэгланда помогли «Локомоитву-Кубань» одолеть ВЭФ Джеймс – второй в НБА, набравший как минимум по 30 очков в 100 матчах плей-офф Трипл-дабл Рубио помог «Юте» победить «Оклахому» и повести в серии
Комментарии  Ещё 33 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова47
Бьорндален перешел на собак5
Российские хоккеисты отказываются возвращаться в сборную8
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»272
Липницкая удивила откровенным фото12
Видео
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
01:00
Безногий мальчик сыграл в футбол с Диего Марадоной
Футбол
00:35
Аргентинский футболист промазал по воротам с метра
Футбол
02:22
Ефимова вызвала пересуды эротическим фото
Летние виды спорта
00:41
Американец сравнил Емельяненко с козлом
MMA
02:39
Шарапова покинула элиту
Теннис
06:19
Букмекеры не поверили в «Реал»
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение