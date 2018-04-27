Адетокунбо: на самом деле серия с «Бостоном» ещё не начиналась

Лёгкий форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо после шестого матча серии первого раунда плей-офф НБА с «Бостон Селтикс» подчеркнул особую значимость следующего поединка.

«Я считаю, что серия с «Селтикс» на самом деле ещё не начиналась. Теперь нам нужно ехать в Бостон и добыть победу на площадке соперника», — передаёт слова Адетокунбо TNT.

Встреча завершилась домашней победой «Милуоки» со счётом 97:86, после которой счёт в серии стал равным 3-3. До сих пор обе команды выигрывали исключительно домашние матчи.