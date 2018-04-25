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«Бостон» победил «Милуоки» и вышел вперёд в серии
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«Бостон» победил «Милуоки» и вышел вперёд в серии 

Чемпионат.com 48 минут назад
Фото: Букмекеры.рф
В пятом матче четвертьфинальной серии Восточной конференции «Бостон Селтикс» принимал на домашнем паркете «Милуоки Бакс» и победил — 92:87 (23:15, 25:22, 24:24, 20:26). Счёт в серии — 3-2.
Самым результативным игроком матча стал защитник «Милуоки» Крис Миддлтон, набравший 23 очка.
Центровой «Селтикс» Эл Хорфорд оформил дабл-дабл из 22 очков и 14 подборов.
В составе «оленей» дабл-дабл оформил греческий форвард Яннис Адетокунбо (16 очков, 10 подборов, 9 передач).
Шестой матч серии пройдёт 27 апреля в Милуоки.
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