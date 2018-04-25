«Бостон» вышел вперед в серии плей-офф с «Милуоки» 

«Бостон Селтикс» на своей площадке одержал победу над «Милуоки Бакс» в пятом матче четвертьфинальной серии Восточной конференции НБА. Встреча завершилась со счетом 92:87, сообщает "Советский спорт".
Лучшим игроком в составе победителей стал Эл Хорфорд, который оформил дабл-дабл, записав на свой счет 22 очка и 14 подборов.
Самым результативным игроком матча стал защитник «Милуоки» Крис Миддлтон, на счету которого 23 балла.
Счет в серии стал 3-2 в пользу «Бостона». Шестая встреча состоится на паркете «Милуоки» 27 апреля.
НБА. плей-офф. 1/4 финала. Восток. 5-й матч "Бостон Селтикс" (Бостон) — «Милуоки Бакс» (Милуоки) — 92:87 (23:15, 25:22, 24:24, 20:26) "Бостон Селтикс": Хорфорд, Моррис, Тейтум, Браун, Розир, Смарт, Оджелей, Бэйнс, Ларкин, Ирвинг, Хэйворд, Тайс, Надер, Ябуселе, Монро "Милуоки Бакс": Миддлтон, Адетокунбо, Паркер, Бледсо, Брогдон, Терри, Уилсон, Мейкер, Деллаведова, Дженнингс, Мухаммад, Снелл, Браун, Хенсон, Зеллер