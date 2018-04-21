«Милуоки» победил «Бостон» и сократил отставание в серии

«Милуоки Бакс» на домашней площадке обыграл «Бостон Селтикс» в третьем матче четвертьфинальной серии Восточной конференции со счетом 116:92 (27:12, 31:23, 27:32, 31:25). Об этом сообщает «Советский спорт».

Самым результативным игроком матча был признан атакующий защитник хозяев Крис Миддлтон , набравший 23 очка, совершив восемь подборов и семь передач.

В составе гостей центровой Грег Монро оформил дабл-дабл из 15 очков и 12 подборов.

Счет в серии стал 1-2.

НБА — плей-офф. 1/4 финала — Восток. 3-й матч Милуоки Бакс (Милуоки) — Бостон Селтикс (Бостон) — 116: 92 (27:12, 31:23, 27:32, 31:25)