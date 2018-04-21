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«Милуоки» победил «Бостон» и сократил отставание в серии
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«Милуоки» победил «Бостон» и сократил отставание в серии 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Twitter «Милуоки Бакс»
«Милуоки Бакс» на домашней площадке обыграл «Бостон Селтикс» в третьем матче четвертьфинальной серии Восточной конференции со счетом 116:92 (27:12, 31:23, 27:32, 31:25). Об этом сообщает «Советский спорт».
Самым результативным игроком матча был признан атакующий защитник хозяев Крис Миддлтон, набравший 23 очка, совершив восемь подборов и семь передач.
В составе гостей центровой Грег Монро оформил дабл-дабл из 15 очков и 12 подборов.
Счет в серии стал 1-2.
НБА — плей-офф. 1/4 финала — Восток. 3-й матч Милуоки Бакс (Милуоки) — Бостон Селтикс (Бостон) — 116: 92 (27:12, 31:23, 27:32, 31:25)
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