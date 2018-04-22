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«Милуоки» сравнял счет в серии 1/8 финала плей-офф НБА с «Бостоном»
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«Милуоки» сравнял счет в серии 1/8 финала плей-офф НБА с «Бостоном» 

ТАСС 39 минут назад
Фото: ТАСС
ТАСС, 22 апреля. «Милуоки» на своей площадке со счетом 104:102 одержал победу над «Бостоном» в четвертом матче 1/8 финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча прошла на арене «БМО Харрис Брэдли-центр».
Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник гостей Джейлен Браун (34 очка + 8 подборов), также он реализовал пять из восьми трехочковых бросков. В активе легкого форварда «Бостона» Джейсона Тэйтума 21 очко, по три подбора и передачи, а также два перехвата. Центровой Арон Бэйнс набрал девять очков, добавив к этому 11 подборов.
В составе «Милуоки» самым результативным стал тяжелый форвард грек Яннис Адетокумбо, в активе которого 27 очков, семь подборов и пять результативных передач, легкий форвард команды Крис Миддлтон набрал 26 очков, сделал шесть подборов, а также по две передачи, перехвата и блок-шота. Атакующий защитник Джабари Паркер, который не был включен в стартовую пятерку на матч, набрал 16 очков, добавив к этому семь подборов и три блок-шота.
Счет в серии до четырех побед стал 2-2. В первых двух играх победу одержал «Бостон» (113:107 в овертайме и 120:106), в третьей встрече сильнее были баскетболисты «Милуоки» (116:92).
Следующий матч пройдет 24 апреля в Бостоне.
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