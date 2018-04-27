В серии плей-офф НБА «Милуоки» и «Бостона» будет седьмой матч

Фото: Twitter «Милуоки Бакс»

«Милуоки Бакс» на своей площадке победил «Бостон Селтикс» в шестом матче серии первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации. Встреча завершилась со счетом 97:86, сообщает "Советский спорт" Самым результативным игроком в составе победителей стал Яннис Адетокумбо, оформивший дабл-дабл из 31 очка и 14 подборов. У «Бостона» Джейсон Тейтум отметился 22-я баллами. Счет в серии до четырех побед стал равным 3:3. Седьмая решающая игра пройдет в Бостоне 29 апреля. Ранее определились три участника второго раунда — «Хьюстон Рокетс», «Филадельфия Сиксерс» и «Голден Стэйт Уорриорз». НБА. плей-офф. 1/4 финала. Восток. 6-й матч "Милуоки Бакс" (Милуоки) — «Бостон Селтикс» (Бостон) — 97:86 (22:24, 26:15, 26:26, 23:21)