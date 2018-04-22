«Нижний Новгород» победил «Зенит» в матче Единой лиги ВТБ по баскетболу

ТАСС , 22 апреля. «Нижний Новгород» на своей площадке со счетом 100:90 одержал победу над санкт-петербургским "Зенитом" в матче баскетбольной Единой лиги ВТБ.

Самым результативным игроком встречи стал форвард хозяев Стеван Еловац, набравший 25 очков, у «Зенита» лучшим по этому показателю стал атакующий защитник Кайл Курич (23 очка).

В турнирной таблице «Зенит» находится на третьем месте, одержав 14 побед при шести поражениях, «Нижний Новгород» с восемью победами в 21 игре идет седьмым. Лидирует московский ЦСКА (20 побед, 2 поражения), вторым идет казанский УНИКС (19 побед, 2 поражения).

В следующем матче «Зенит» 26 апреля в гостях сыграет с красноярским «Енисеем», «Нижний Новгород» 29 апреля на выезде встретится с УНИКСом.