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«Нижний Новгород» победил «Зенит» в матче Единой лиги ВТБ по баскетболу
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«Нижний Новгород» победил «Зенит» в матче Единой лиги ВТБ по баскетболу 

ТАСС 3 минуты назад
Фото: Vgoroden.ru
ТАСС, 22 апреля. «Нижний Новгород» на своей площадке со счетом 100:90 одержал победу над санкт-петербургским "Зенитом" в матче баскетбольной Единой лиги ВТБ.
Самым результативным игроком встречи стал форвард хозяев Стеван Еловац, набравший 25 очков, у «Зенита» лучшим по этому показателю стал атакующий защитник Кайл Курич (23 очка).
В турнирной таблице «Зенит» находится на третьем месте, одержав 14 побед при шести поражениях, «Нижний Новгород» с восемью победами в 21 игре идет седьмым. Лидирует московский ЦСКА (20 побед, 2 поражения), вторым идет казанский УНИКС (19 побед, 2 поражения).
В следующем матче «Зенит» 26 апреля в гостях сыграет с красноярским «Енисеем», «Нижний Новгород» 29 апреля на выезде встретится с УНИКСом.
В других матчах игрового дня краснодарский "Локомотив— Кубань" дома победил пермскую «Парму» (94:64), а саратовский "Автодор" на своей площадке в овертайме обыграл латвийский ВЭФ (89:84).
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