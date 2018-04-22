27 очков Адетокунбо принесли «Милуоки Бакс» победу над «Бостон Селтикс» 

В четвёртом матче четвертьфинальной серии Восточной конференции «Милуоки Бакс» на домашнем паркете принимал «Бостон Селтикс» и победил — 104:102 (24:17, 27:18, 24:32, 29:35). Счёт в серии стал равным — 2-2.
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Яннис Адетокунбо, набравший 27 очков, совершивший 7 подборов и отдавший 5 результативных передач. Ещё 23 очка на свой счёт записал Крис Миддлтон. В составе гостей отличился Джейлен Браун, набравший 34 очка, совершивший 8 подборов и отдавший 1 передачу