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27 очков Адетокунбо принесли «Милуоки Бакс» победу над «Бостон Селтикс»
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27 очков Адетокунбо принесли «Милуоки Бакс» победу над «Бостон Селтикс» 

Чемпионат.com 57 минут назад
В четвёртом матче четвертьфинальной серии Восточной конференции «Милуоки Бакс» на домашнем паркете принимал «Бостон Селтикс» и победил — 104:102 (24:17, 27:18, 24:32, 29:35). Счёт в серии стал равным — 2-2.
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Яннис Адетокунбо, набравший 27 очков, совершивший 7 подборов и отдавший 5 результативных передач. Ещё 23 очка на свой счёт записал Крис Миддлтон. В составе гостей отличился Джейлен Браун, набравший 34 очка, совершивший 8 подборов и отдавший 1 передачу
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