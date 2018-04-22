27 очков Адетокунбо принесли «Милуоки Бакс» победу над «Бостон Селтикс»

В четвёртом матче четвертьфинальной серии Восточной конференции «Милуоки Бакс» на домашнем паркете принимал «Бостон Селтикс» и победил — 104:102 (24:17, 27:18, 24:32, 29:35). Счёт в серии стал равным — 2-2.