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Адетокунбо эффектно забил сверху через Бэйнса
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Адетокунбо эффектно забил сверху через Бэйнса 

Чемпионат.com 1 час назад
Мощный форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо в третьем матче серии первого раунда плей-офф НБА с «Бостон Селтикс» эффектно забил сверху с сопротивлением центрового Арона Бэйнса.
Встреча завершилась победой «Милуоки» со счётом 116:92 (1-2). Адетокунбо набрал 19 очков (8 из 13 с игры, включая 3 из 4 трёхочковых), отдал шесть результативных передач, собрал пять подборов, а также совершил два блок-шота и два перехвата, допустив две потери.
Видео доступно на официальной странице НБА в социальной сети «Инстаграм».
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