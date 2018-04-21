Адетокунбо эффектно забил сверху через Бэйнса

Мощный форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо в третьем матче серии первого раунда плей-офф НБА с «Бостон Селтикс» эффектно забил сверху с сопротивлением центрового Арона Бэйнса

Встреча завершилась победой «Милуоки» со счётом 116:92 (1-2). Адетокунбо набрал 19 очков (8 из 13 с игры, включая 3 из 4 трёхочковых), отдал шесть результативных передач, собрал пять подборов, а также совершил два блок-шота и два перехвата, допустив две потери.

Видео доступно на официальной странице НБА в социальной сети «Инстаграм».