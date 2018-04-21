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Мощный данк Адектокунбо и эффектные проходы Джеймса — в топ-10 дня в НБА
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Мощный данк Адектокунбо и эффектные проходы Джеймса — в топ-10 дня в НБА 

Чемпионат.com 18 минут назад
НБА представила видео, посвящённое 10 лучшим моментам минувшего игрового дня первого раунда плей-офф. В их число вошли мощные данки форварда «Вашингтон Уизардс» Келли Убре, форварда «Кливленд Кавальерс» Джеффа Грина и лидера «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо, эффектные проходы форварда «Кливленда» Леброна Джеймса, блок-шот разыгрывающего защитника «Вашингтона» Джона Уолла, а также роскошный аллей-уп форварда «Милуоки» Криса Миддлтона на Джабари Паркера.
Видео доступно на официальном канале НБА в YouTube.
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