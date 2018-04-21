Ещё
Три российских клуба поборются с «Нью-Йорком» за Блатта?
Далее:
Читайте также:
Ещё

Три российских клуба поборются с «Нью-Йорком» за Блатта? 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Бывший главный тренер сборной России Дэвид Блатт, который является одним из кандидатов на пост наставника «Нью-Йорка», на следующей неделе встретится с руководством клуба НБА. Представители «Никс» специально прибудут в Европу на встречу со специалистом, который с 2016 года возглавляет «Дарюшафаку».
По информации израильских СМИ, если Блатт не подпишет контракт с одним из клубов НБА, по меньшей мере три российских топ-клуба намерены предложить 58-летнему специалисту долгосрочные контракты. (Эли ШВИДЛЕР)
Спорт-Экспресс: последние новости
"Торонто" побил рекорд клуба по числу побед в сезоне "Олимпиакос" обыграл "Жальгирис" и сравнял счет в серии "Голден Стэйт" упрочил лидерство в серии с "Сан-Антонио"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шипулин заявил о серьезных проблемах со здоровьем15
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
«Реал» поверил в Роналду
В сборной России по хоккею все плохо19
Назван преемник Венгера в «Арсенале»1
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
03:16
Шипулин заявил о серьезных проблемах со здоровьем
Биатлон
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:27
«Реал» поверил в Роналду
Футбол
10:38
FA присоединилась к бойкому ЧМ-2018
Футбол
00:37
Украина поставила условие арбитру из Крыма
Футбол В мире
03:02
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз
Летние виды спорта Статьи
06:30
Серебряная призерка Олимпиады рассказала о страшной травме
Фигурное катание
01:27
Российский футболист выбрал учебу в школе вместо сборной
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение