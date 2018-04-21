ЦСКА — «Краснодар»: онлайн трансляция — в 16.30

Сегодня на московской «ВЭБ Арене» ЦСКА в центральном матче 27-го тура премьер-лиги примет «Краснодар». Начало игры — в 16.30 по Москве. Армейцы и «быки» ведут борьбу за право представлять Россию в Лиге чемпионов-2018/19. Перед встречей в Москве хозяева с 48-ю очками занимают третье место, гости с 47-ю — пятые. Игру, напомним, пропустит главная звезда гостей — нападающий Федор Смолов , у него дисквалификация за перебор желтых карточек.

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча ЦСКА — «Краснодар».

Сразу после игры на сайте «СЭ» вас будут ждать разбор игры, хайлайты (видео), комментарии участником матча, тренеров и наших ведущих авторов.

Прямая трансляция матча ЦСКА — «Краснодар»