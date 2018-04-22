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ЦСКА — «Краснодар»: прямая трансляция — в 16.30
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ЦСКА — «Краснодар»: прямая трансляция — в 16.30 

Спорт-Экспресс 34 минуты назад
Фото: Евро-футбол.Ру
В воскресенье, 22 апреля, в Москве пройдет центральный матч 27-го тура российской футбольной премьер-лиги — ЦСКА на своем поле примет «Краснодар». Матч состоится на «ВЭБ Арене», стартовый свисток прозвучит в 16.30 по столичному времени. Соперники ведут борьбу за право играть в Лиге чемпионов сезона-2018/19. Перед матчем армейцы с 48-ю очками занимают третье место, «быки» с 47-ю — пятые. Игру, напомним, пропустит главная звезда гостей — нападающий Федор Смолов, у него дисквалификация за перебор желтых карточек.
"СЭ" проведет прямую трансляцию матча ЦСКА — «Краснодар».
Сразу после игры на сайте «СЭ» вас будут ждать разбор игры, хайлайты (видео), комментарии участником матча, тренеров и наших ведущих авторов.
Прямая трансляция матча ЦСКА — «Краснодар»
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