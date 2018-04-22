Сегодня, 22 апреля, состоится центральный матч 27-го тура чемпионата России между ЦСКА и «Краснодаром». Встреча пройдет на «ВЭБ Арене» и начнется в 16.30 по московскому времени. Команды ведут борьбу за место в Лиге чемпионов сезона-2018/19. Перед матчем армейцы с 48-ю очками занимают третье место, «быки» с 47-ю — пятые. Игру, напомним, пропустит главная звезда гостей — нападающий Федор Смолов, у него дисквалификация за перебор желтых карточек.
"СЭ" проведет прямую трансляцию матча ЦСКА — «Краснодар».
Сразу после игры на сайте «СЭ» вас будут ждать разбор игры, хайлайты (видео), комментарии участником матча, тренеров и наших ведущих авторов.
Прямая трансляция матча ЦСКА — «Краснодар»