«Баскония» победила «Фенербахче» и сократила отставание в серии

«Баскония» одержала домашнюю победу над «Фенербахче» в третьем матче четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги. Матч прошёл в напряжённой борьбе, в его ходе лидерство переходило от одной команды к другой несколько раз.

Первая четверть осталась за гостями, но уже во второй «Баскония» вышла вперёд и имела неплохое преимущество перед большим перерывом — 47:38. В третьей четверти «Фенербахче» сократил отставание до минимума, и, казалось бы, взял игру под свой контроль. Но уже в заключительном игровом отрезке «Баскония» оформила рывок 12:0, который и определил исход встречи. В конечном итоге хозяева удержали победу, хотя и позволили турецкому коллективу немного сократить отставание — 88:83. Таким образом, счёт в серии стал 2:1 в пользу «Фенербахче».