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«Баскония» победила «Фенербахче» и сократила отставание в серии
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«Баскония» победила «Фенербахче» и сократила отставание в серии 

Чемпионат.com 57 минут назад
Фото: Чемпионат.com
«Баскония» одержала домашнюю победу над «Фенербахче» в третьем матче четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги. Матч прошёл в напряжённой борьбе, в его ходе лидерство переходило от одной команды к другой несколько раз.
Первая четверть осталась за гостями, но уже во второй «Баскония» вышла вперёд и имела неплохое преимущество перед большим перерывом — 47:38. В третьей четверти «Фенербахче» сократил отставание до минимума, и, казалось бы, взял игру под свой контроль. Но уже в заключительном игровом отрезке «Баскония» оформила рывок 12:0, который и определил исход встречи. В конечном итоге хозяева удержали победу, хотя и позволили турецкому коллективу немного сократить отставание — 88:83. Таким образом, счёт в серии стал 2:1 в пользу «Фенербахче».
Самым результативным в составе победителе стал Родриг Бьёбуа, набравший 21 очко и совершивший 5 передач. Дабл-дабл в активе из 10 очков и 10 подборов у Торнике Шенгелии. У «Фенербахче» по дабл-даблу оформили Ян Веселы (17 очков+!0 подборов) и Костас Слукас (14 очков+11 передач).
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