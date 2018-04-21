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Данк Папапетру — лучший момент вторых матчей плей-офф Евролиги
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Данк Папапетру — лучший момент вторых матчей плей-офф Евролиги 

Чемпионат.com 1 час назад
Официальный канал Евролиги в YouTube опубликовал ролик, посвящённый лучшим моментам вторых четвертьфинальных поединков плей-офф турнира.
На третьем месте рейтинга тандем из «Фенербахче» в лице Костаса Слукаса и Яна Веселы, которые соорудили эффектный аллей-уп в кольцо «Басконии». Второе место у Эдриена Пэйна из «Панатинаикоса», вколотившего мощный данк в матче с «Реалом».
Лучшим моментом недели стал ещё один данк. Защитник «Олимпиакоса» Иоаннис Папапетру проврался под кольцо «Жальгириса» и забил мощный данк после передачи Джамейла Маклина.
Все топ-5 моментов вторых матчей плей-офф Евролиги можно посмотреть на официальном канале турнира в YouTube.
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