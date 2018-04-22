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Игрок «Локомотива-Кубани» Антипов рассказал о предстоящем матче с «Пармой»
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Игрок «Локомотива-Кубани» Антипов рассказал о предстоящем матче с «Пармой» 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Форвард «Локомотива-Кубани» Павел Антипов рассказал о предстоящем матче Единой лиги ВТБ с «Пармой». Об этом сообщает «Советский спорт».
"Последние игры в Единой лиге ВТБ получились для нас непростыми. Мы уступили третью строчку в таблице, и ее судьба теперь больше зависит от соперников, нежели от нас самих.
В любом случае мы сделаем все возможное, чтобы завершить регулярный чемпионат как можно выше", — приводит слова Антипова официальный сайт краснодарской команды.
Ранее форвард казанского УНИКСа Андрей Кощеев рассказал о предстоящем матче Единой лиги ВТБ с «Енисеем».
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