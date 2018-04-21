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Матч между калининградской «Балтикой» с подмосковными «Химками» закончился ничьёй
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Матч между калининградской «Балтикой» с подмосковными «Химками» закончился ничьёй 

Вести Калининград 44 минуты назад
Фото: Вести Калининград
Второй тестовый матч между «Балтикой» с подмосковными «Химками» на калининградском стадионе закончился ничьёй. Об этом сообщает корреспондент «Вестей» с места событий.
Игра длилась 90 минут. Ни одна из футбольных команд не смогла забить гол. Счёт 0:0.
Первый тестовый матч состоялся на калининградском стадионе 12 апреля. «Балтика» и самарские «Крылья Советов» установили рекорд сезона посещаемости в ФНЛ. Игру между лидерами первого дивизиона посмотрело 15 000 болельщиков. Тогда победу одержал региональный футбольный клуб.
Большой фоторепортаж с первого матча на стадионе «Калининград»
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