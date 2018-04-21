Лука Дончич выставил свою кандидатуру на драфт НБА

Об этом сообщает Yahoo Sports со ссылкой на собственные источники. 19-летний словенец является претендентом на первый пик драфта-2018.

На минувшем чемпионате Европы Дончич помог сборной Словении выиграть золотые медали турнира. Дончич также выступает в Евролиге с 2015 года. В текущем сезоне он принял участие в 29 матчах и набирал в них в среднем 14,9 очка, делал 4,7 подбора и отдавал 4,4 результативных передачи.

В 2017-м году Дончич вошел в символическую пятерку лучших игроков Евробаскета, а также был признан главной восходящей звездой Евролиги и получил награду лучшему молодому игроку чемпионата Испании.

Представители НБА регулярно посещают матчи Евролиги, чтобы оценить навыки Дончича — на недавнем матче мадридского клуба против «Панатинаикоса» присутствовали представители «Шарлотт Хорнетс», «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Орландо Мэджик».