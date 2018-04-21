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Этторе Мессина будет руководить «Сан-Антонио» в четвертом матче с «Голден Стэйт»
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Этторе Мессина будет руководить «Сан-Антонио» в четвертом матче с «Голден Стэйт» 

SPORT24.ru 1 час назад
Помощник Грегга Поповича Этторе Мессина будет исполнять обязанности главного тренера «Сан-Антонио» в четвертом матче серии первого раунда плей-офф против «Голден Стэйт».
В среду в возрасте 67 лет ушла из жизни супруга Грегга Поповича, Эрин Попович.
Мессина уже руководил «Сперс» в третьей встрече серии. Третью игру серии «Сан-Антонио» проиграли со счетом 97:110. «Сперс» уступают в серии со счетом 0:3. Как сообщает NBA.com, ни одна команда в истории НБА еще не выигрывала серию плей-офф, уступая в ней со счетом 0:3.
Четвертый матч серии состоится завтра, 22 апреля. Начало игры — 22:30 по московскому времени.
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