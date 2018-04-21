Этторе Мессина будет руководить «Сан-Антонио» в четвертом матче с «Голден Стэйт»

В среду в возрасте 67 лет ушла из жизни супруга Грегга Поповича, Эрин Попович.

Мессина уже руководил «Сперс» в третьей встрече серии. Третью игру серии «Сан-Антонио» проиграли со счетом 97:110. «Сперс» уступают в серии со счетом 0:3. Как сообщает NBA.com, ни одна команда в истории НБА еще не выигрывала серию плей-офф, уступая в ней со счетом 0:3.

Четвертый матч серии состоится завтра, 22 апреля. Начало игры — 22:30 по московскому времени.