Смарт: хотелось бы вернуться в строй в шестой игре

Разыгрывающий защитник «Бостон Селтикс» Маркус Смарт , который продолжает восстанавливаться после травмы, близок к возвращению в строй и сам планирует вернуться на паркет в шестом матче плей-офф с «Милуоки Бакс».

«Я вернулся к тренировкам и делаю всё, кроме контактных упражнений. Мне хотелось бы вернуться в строй в шестой игре», — сказал Смарт Clutch Points.