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Смарт: хотелось бы вернуться в строй в шестой игре
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Смарт: хотелось бы вернуться в строй в шестой игре 

Чемпионат.com 2 часа назад
Разыгрывающий защитник «Бостон Селтикс» Маркус Смарт, который продолжает восстанавливаться после травмы, близок к возвращению в строй и сам планирует вернуться на паркет в шестом матче плей-офф с «Милуоки Бакс».
«Я вернулся к тренировкам и делаю всё, кроме контактных упражнений. Мне хотелось бы вернуться в строй в шестой игре», — сказал Смарт Clutch Points.
Ранее главный тренер команды из Массачусетса Брэд Стивенс сообщил, что на следующей неделе игроку предстоит пройти медицинский осмотр, по итогам которого он может получить разрешение вернуться в игру. В нынешнем сезоне Смарт провёл 54 поединка, набирая в них 10,2 очка, собирая 3,5 подбора, а также совершая 4,8 передачи и 1,3 перехвата в среднем.
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