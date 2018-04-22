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Бен Симмонс стал пятым игроком, сделавшим трипл-дабл в дебютном плей-офф
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Бен Симмонс стал пятым игроком, сделавшим трипл-дабл в дебютном плей-офф 

Чемпионат.com 19 минут назад
Фото: Чемпионат.com
«Филадельфия Сиксерс» добыл выездную победу над «Майами Хит» в четвёртом матче четвертьфинальной серии Восточной конференции. Счёт в серии: 3-1.
Защитник «Филадельфии» Бен Симмонс стал пятым игроком в истории НБА, который сделал трипл-дабл в плей-офф в своём первом сезоне в лиге. В матче с «Майами» он набрал 17 очков, взял 13 подборов и отдал 10 передач. По одному трипл-даблу в плей-офф в первом сезоне делали Карим Абдул-Джабар, Джерри Лукас и Том Гола, а пять в 1980 году было на счету Мэджика Джонсона.
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