Бен Симмонс стал пятым игроком, сделавшим трипл-дабл в дебютном плей-офф

«Филадельфия Сиксерс» добыл выездную победу над «Майами Хит» в четвёртом матче четвертьфинальной серии Восточной конференции. Счёт в серии: 3-1.