Ещё
27 очков Дауделла не спасли «Енисей» в матче с УНИКСом
Далее:
Читайте также:
Ещё

27 очков Дауделла не спасли «Енисей» в матче с УНИКСом 

Чемпионат.com 33 минуты назад
В Красноярске завершился матч очередного тура Единой лиги ВТБ, в котором местный «Енисей» принимал УНИКС. Первая половина встречи осталась за казанцами, что отразилось и в цифрах на табло — 52:42. После большого перерыва красноярцы сумели вернуть интригу поединку и сократили отставание, но всё же подопечным Прифтиса удалось удержать победу — 93:89.
Самым результативным в составе победителей стал Джамар Смит, набравший 16 очков. У «Енисея»27 очков и 7 передач в активе разыгрывающего защитника Забиана Дауделла.
Чемпионат.com: последние новости
«Торонто» одержал победу над «Вашингтоном» в первом матче плей-офф «Кливленд» – «Индиана»: прогноз «Чемпионата» на матч плей-офф НБА Трипл-дабл Симмонса помог «Филадельфии» победить «Майами» и повести в серии 3-1
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шипулин подхватил болезнь поцелуев7
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности4
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
«Спартак» разгромил «Ахмат»
Шипулин заявил о серьезных проблемах со здоровьем26
Видео
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
03:16
Шипулин подхватил болезнь поцелуев
Биатлон
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
03:16
Шипулин заявил о серьезных проблемах со здоровьем
Биатлон
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:27
«Реал» поверил в Роналду
Футбол
10:38
FA присоединилась к бойкому ЧМ-2018
Футбол
00:37
Украина поставила условие арбитру из Крыма
Футбол В мире
03:02
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз
Летние виды спорта Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение