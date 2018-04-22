27 очков Дауделла не спасли «Енисей» в матче с УНИКСом

В Красноярске завершился матч очередного тура Единой лиги ВТБ, в котором местный «Енисей» принимал УНИКС. Первая половина встречи осталась за казанцами, что отразилось и в цифрах на табло — 52:42. После большого перерыва красноярцы сумели вернуть интригу поединку и сократили отставание, но всё же подопечным Прифтиса удалось удержать победу — 93:89.