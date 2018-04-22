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Форвард УНИКСа Кощеев рассказал о предстоящем матче с «Енисеем»
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Форвард УНИКСа Кощеев рассказал о предстоящем матче с «Енисеем» 

Газета.Ru 40 минут назад
Фото: Газета.Ru
Об этом сообщает «Советский спорт».
"Лично мне всегда приятно возвращаться в Красноярск, у меня остались только положительные эмоции от города и команды.
"Енисей" выиграл последние две игры, находится сейчас на подъеме. К тому же играть против них на выезде всегда сложно. Они хорошо используют свое географическое положение против соперников", — приводит слова Кощеева официальный сайт УНИКСа.
Матч «Енисей» — УНИКС состоится 22 апреля в 12:00 по московскому времени.
Ранее УНИКС на своей площадке переиграл «Астану» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
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