Форвард УНИКСа Кощеев рассказал о предстоящем матче с «Енисеем»

Об этом сообщает «Советский спорт».

"Лично мне всегда приятно возвращаться в Красноярск, у меня остались только положительные эмоции от города и команды.

"Енисей" выиграл последние две игры, находится сейчас на подъеме. К тому же играть против них на выезде всегда сложно. Они хорошо используют свое географическое положение против соперников", — приводит слова Кощеева официальный сайт УНИКСа.

Матч «Енисей» — УНИКС состоится 22 апреля в 12:00 по московскому времени.

Ранее УНИКС на своей площадке переиграл «Астану» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.