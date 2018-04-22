Игрок УНИКСа Трушкин: мы настраиваемся очень серьезно на матч с «Енисеем»

Форвард УНИКСа Владислав Трушкин рассказал о предстоящем матче Единой лиги ВТБ с «Енисеем». Об этом сообщает «Советский спорт».

"Енисей" — хорошая, крепкая команда. Последние две игры они выиграли довольно уверенно у своих прямых конкурентов, так что нам будет непросто.

Плюс они будут играть дома, поэтому мы настраиваемся очень серьезно, нам важна каждая игра, так как наступила самая важная пора сезона", — цитирует Трушкина официальный сайт УНИКСа.