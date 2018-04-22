«Миннесота» победила «Хьюстон» в первом домашнем матче плей-офф за 14 лет

В третьем матче четвертьфинальной серии Западной конференции «Миннесота Тимбервулвз» принимал на домашней площадке «Хьюстон Рокетс» и победил — 121:105 (27:28, 25:23, 35:24, 34:30). Счёт в серии: 1-2.

Для «Миннесоты» этот домашний матч стал первым в плей-офф НБА с 2004 года.

Самым результативным игроком встречи стал лидер «Хьюстона» Джеймс Харден , набравший 29 очков.

В составе «Тимбервулвз» дабл-дабл оформил центровой Карл-Энтони Таунс (18 очков и 16 подборов). В активе защитника Джимми Батлера 28 очков.