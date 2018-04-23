Автор «Чемпионата» Алексей Кужель предложил вариант для ставки на четвёртый матч первого раунда плей-офф НБА «Миннесота Тимбервулвз» — «Хьюстон Рокетс».
Ставка: победа «Хьюстона» с форой (-5,0) с коэффициентом 1.84.
«Хьюстон», конечно, удивляет. Отвратительная игра Джеймса Хардена с двумя точными бросками из 18 нисколько не мешает им выносить соперника вперёд ногами. И сразу же после этого — 15 реализованных «трёх» едва помогают уйти от аналогичного разгрома. Тем не менее по набору исполнителей дружина, ведомая Бородой, превосходит своего оппонента едва ли не на голову. А уж по вариативности в нападении и трёхочковой составляющей — почти на две.
За исключением недавнего поражения, а также первого, пробного матча серии, у Тома Тибодо не находилось козырей для нейтрализации слаженных командных действий «Рокетс». Сумасшедшая работа дальнобойной артиллерии, особенно при наличии в коллективе нестабильного Эндрю Уиггинса и ещё более непредсказуемого Джефа Тига, не может повторяться в каждом матче. И даже усилий Джимми Батлера в защите для победы недостаточно. Для победы коллективу под чутким управлением Майка Д`Антони достаточно сыграть немного хуже привычных способностей. А вот для того, чтобы победила «Миннесота», кроме благоприятного стечения звёзд необходимы едва ли не титанические усилия от каждого игрока команды», — отметил Кужель.
Старт встречи — 24 апреля в 3:00 мск.