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46 очков Уэстбрука не спасли «Оклахому» от поражения в серии с «Ютой»
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46 очков Уэстбрука не спасли «Оклахому» от поражения в серии с «Ютой» 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
В шестом матче четвертьфинальной серии Западной конференции «Юта Джаз» на домашнем паркете принимал «Оклахома-Сити Тандер» и победил — 96:91 (18:22, 23:19, 37:29, 18:21).
Самым результативным игроком матча стал защитник «Тандер» Расселл Уэстбрук, набравший 46 очков. Дабл-дабл из 19 очков и 15 подборов на счету центрового гостей Стивена Адамса. Форвард Пол Джордж провалил игру, реализовав только 2 броска из 16 с игры.
Лучшим в составе победителей стал защитник Донован Митчелл, отметившийся 38 очками. На счету центрового «Джаз» Руди Гобера дабл-дабл 12 очков и 13 подборов.
«Юта Джаз» одержал победу в серии со счётом 4-2.
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