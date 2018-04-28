46 очков Уэстбрука не спасли «Оклахому» от поражения в серии с «Ютой»

В шестом матче четвертьфинальной серии Западной конференции «Юта Джаз» на домашнем паркете принимал «Оклахома-Сити Тандер» и победил — 96:91 (18:22, 23:19, 37:29, 18:21). Самым результативным игроком матча стал защитник «Тандер» Расселл Уэстбрук , набравший 46 очков. Дабл-дабл из 19 очков и 15 подборов на счету центрового гостей Стивена Адамса . Форвард Пол Джордж провалил игру, реализовав только 2 броска из 16 с игры. Лучшим в составе победителей стал защитник Донован Митчелл, отметившийся 38 очками. На счету центрового «Джаз» Руди Гобера дабл-дабл 12 очков и 13 подборов. «Юта Джаз» одержал победу в серии со счётом 4-2.