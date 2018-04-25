Ещё
НБА оштрафовала Уэстбрука на $10 тыс. по итогам четвертого матча серии плей-офф с «Ютой»
Далее:
Читайте также:
Ещё

НБА оштрафовала Уэстбрука на $10 тыс. по итогам четвертого матча серии плей-офф с «Ютой» 

ТАСС 16 минут назад
Фото: Газета.Ru
ТАСС, 25 апреля. Разыгрывающий защитник «Оклахомы» Расселл Уэстбрук оштрафован на $10 тыс. по итогам четвертого матча против «Юты» в плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом сообщает пресс-служба НБА.
24 апреля «Оклахома» проиграла «Юте» в гостях — 96:113, в четвертой четверти Уэстбрук спровоцировал конфликт с разыгрывающим защитником соперника Рики Рубио.
После матча североамериканская пресса предполагала, что Уэстбруку может грозить дисквалификация на пятую игру серии, которая может стать последней для его команды. «Оклахома» уступает — 1-3, следующий матч состоится в ночь на 26 апреля на паркете "Тандер". Уэстбрук является самым ценным игроком НБА сезона-2016/17.
ТАСС: последние новости
НБА оштрафовала братьев Моррис за поведение во время матчей плей-офф "Юта" победила "Оклахому" и повела в серии западной конференции НБА Экс-тренер ЦСКА: Швед может в любой момент вернуться в НБА
 Ещё 24 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Выступавший за Россию велосипедист признался в допинге10
Россия может не поехать на Олимпиаду в Токио40
Как выглядит победившая всех гимнастка13
Липницкая удивила откровенным фото5
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
02:39
Шарапова покинула элиту
Теннис
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
00:52
Левченко рассказала об идеальном размере груди
Легкая атлетика
02:08
Фанаты устроили побоище на поле
Футбол Статьи
00:54
«Показания Родченкова голословны»: суд сохранил золото Легкова
Зимние виды спорта Статьи
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
00:26
Как подросток убил российскую чемпионку
Летние виды спорта
03:16
Шипулин подхватил болезнь поцелуев
Биатлон
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение