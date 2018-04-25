НБА оштрафовала Уэстбрука на $10 тыс. по итогам четвертого матча серии плей-офф с «Ютой» 

ТАСС, 25 апреля. Разыгрывающий защитник «Оклахомы» Расселл Уэстбрук оштрафован на $10 тыс. по итогам четвертого матча против «Юты» в плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом сообщает пресс-служба НБА.
24 апреля «Оклахома» проиграла «Юте» в гостях — 96:113, в четвертой четверти Уэстбрук спровоцировал конфликт с разыгрывающим защитником соперника Рики Рубио.
После матча североамериканская пресса предполагала, что Уэстбруку может грозить дисквалификация на пятую игру серии, которая может стать последней для его команды. «Оклахома» уступает — 1-3, следующий матч состоится в ночь на 26 апреля на паркете "Тандер". Уэстбрук является самым ценным игроком НБА сезона-2016/17.