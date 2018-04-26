«Оклахома» обыграла «Юту» в пятом матче четвертьфинальной серии

«Оклахома-Сити Тандер» на своей площадке добилась победы над «Ютой Джаз» в пятом матче четвертьфинальной серии в Западной конференции НБА. Встреча завершилась со счетом 107:99, сообщает ТАСС

В составе победителей лучшим игроком стал Расселл Уэстбрук , который оформил дабл-дабл, набрав 45 очков, совершив 15 подборов и сделав семь передач. Еще 34 очка на свой счет записал форвард Пол Джордж

Самым результативным у гостей стал Донован Митчелл, набравший 27 очков.

Таким образом, «Оклахома» сократила отставание в серии. Счет стал 3-2 в пользу «Юты».

НБА. Плей-офф. 1/4 финала. Запад. 5-й матч "Оклахома-Сити Тандер" (Оклахома-Сити) — «Юта Джаз» (Солт-Лейк-Сити) 107:99 (29:34, 12:22, 37:22, 29:21) "Оклахома-Сити Тандер": Уэстбрук — 45, Джордж — 34, Энтони — 7, Адамс — 6, Брюэр — 5, Грант — 4, Абринес — 3, Фелтон — 2, Хьюстис — 1, Коллисон, Синглер, Роберсон, Фергюсон, Джонсон, Паттерсон "Юта Джаз": Краудер — 27, Митчелл — 23, Инглс — 16, Гобер — 11, Рубио — 10, Фэйворс — 10, Юдо — 2, Стоктон, Йеребко, Бёркс, Экзам, Брэдли, Сефолоша, О'Нил, Нето