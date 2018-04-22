Трипл-дабл Рубио помог «Юте» победить «Оклахому» и повести в серии

В третьем матче четвертьфинальной серии западной конференции «Юта Джаз» на домашнем паркете принимал «Оклахома-Сити Тандер» и победил — 115:100 (22:30, 36:23, 31:22, 26:25). Счёт в серии — 2-1.

Самым результативным игроком матча стал испанский разыгрывающий «Юты» Рики Рубио , оформивший трипл-дабл из 26 очков, 11 подборов и 10 передач. Защитник Донован Митчелл и центровой Руди Гобер оформили по дабл-даблу — 22 очка, 11 подборов и 18 очков, 12 подборов соответственно.