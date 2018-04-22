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Трипл-дабл Рубио помог «Юте» победить «Оклахому» и повести в серии
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Трипл-дабл Рубио помог «Юте» победить «Оклахому» и повести в серии 

Чемпионат.com 51 минуту назад
Фото: Чемпионат.com
В третьем матче четвертьфинальной серии западной конференции «Юта Джаз» на домашнем паркете принимал «Оклахома-Сити Тандер» и победил — 115:100 (22:30, 36:23, 31:22, 26:25). Счёт в серии — 2-1.
Самым результативным игроком матча стал испанский разыгрывающий «Юты» Рики Рубио, оформивший трипл-дабл из 26 очков, 11 подборов и 10 передач. Защитник Донован Митчелл и центровой Руди Гобер оформили по дабл-даблу — 22 очка, 11 подборов и 18 очков, 12 подборов соответственно.
В составе гостей дабл-дабл оформил разыгрывающий Расселл Уэстбрук (14 очков, 11 подборов, 9 передвч, 8 потерь).
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