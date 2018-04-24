«Юта» обыграла «Оклахому» и находится в шаге от выхода во второй раунд

«Юта Джаз» одержала победу над «Оклахомой-Сити Тандер» в четвертом матче серии первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации. Встреча завершилась со счетом 113:96, сообщает "Советский спорт" Самым результативным игроком в составе победителей стал Донован Митчелл, набравший 33 очка. Руди Гобер отметился дабл-даблом из 16 баллов и 10 подборов. У «Оклахомы» Пол Джордж набрал 32 очка. "Юта" ведет в серии со счетом 3:1. Пятая игра пройдет в Оклахоме 26 апреля. НБА. Плей-офф. Западная конференция. 1/4 финала. 4-й матч "Юта Джаз" (Солт-Лейк-Сити) — «Оклахома-Сити Тандер» (Оклахома) — 113:96 (24:30, 34:22, 32:21, 23:23)