«Юта» победила «Оклахому» и вышла в четвертьфинал плей-офф НБА

"Юта" дома обыграла "Оклахому" со счетом 96:91 в шестом матче серии 1/8 финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и вышла в следующий раунд.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий "Оклахомы" Рассел Уэстбрук , набравший 46 очков. В составе "Юты" больше всего очков набрал атакующий защитник Донован Митчелл (38). Он стал вторым в истории лиги новичком после Карима Абдул-Джаббара , который смог набрать не менее 20 очков в каждом из своих первых шести матчей в плей-офф.

"Юта" выиграла серию у "Оклахомы" со счетом 4-2 и в четвертьфинале сыграет с "Хьюстоном". Первая встреча пройдет 29 апреля.