НБА оштрафовала братьев Моррис за поведение во время матчей плей-офф

Форвард «Вашингтон Уизардз» Маркифф Моррис и его брата форвард «Бостон Селтикс» Маркус Моррис оштрафованы Национальной баскетбольной ассоциацией за поведение в матчах первого раунда плей-офф, сообщается на официальном сайте ассоциации.

Маркифф оштрафован на $25 тысяч за попытку начать стычку и толчок арбитра в третьем матче серии с «Торонто Рэпторс» (122:103). Маркус заплатит $15 тысяч за критику работы арбитров после третьей игры серии с «Милуоки Бакс» (92:116).

После трех матчей «Бостон» впереди в серии с «Милуоки» (2:1), а «Вашингтон» проигрывает «Торонто» (1:2). Четвертые игры в обеих сериях пройдут 22 апреля.

Ранее сообщалось, что «Нью-Орлеан Пеликанс» стал первым четвертьфиналистом.