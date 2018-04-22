«Портленд» проиграл 10-й матч подряд в плей-офф

«Портленд» проиграл четвертый матч серии первого раунда против «Нового Орлеана» со счетом 123:131. Счет в серии стал 4:0 в пользу «Пеликанс», которые стали первой командой, вышедшей во второй раунд плей-офф этого года. «Трэйл Блейзерс» завершили свое выступление в плей-офф-2018.

Поражение в четвертой игре от «Пеликанс» стало для «Портленда» 10-м подряд поражением в плей-офф НБА. Команда Терри Стоттса повторила собственный антирекорд образца 2000-2003 годов. В прошлом году команда из Орегона в первом раунде проиграла «Голден Стэйт» со счетом 0:4, а годом ранее вышла во второй раунд, но уступила тем же «Уорриорз» (1:4).

В НБА на данный момент есть лишь одна другая команда, имеющая на своем счету действующую серию из 10 поражений подряд в плей-офф — «Детройт». «Пистонс» одержали последнюю победу в плей-офф сезона 2007/08, когда они дошли до финала Восточной конференции, где уступили «Бостону». С 2008 года «Детройт» выходил в плей-офф лишь дважды (в сезонах 2015/16 и 2008/09) и оба раза в первом раунде уступали «Кливленду» со счетом 0:4.