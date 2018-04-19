Лидер ЦСКА выбыл на 3-4 недели

Защитник московского ЦСКА и сборной Франции Нандо Де Коло выбыл из строя на три-четыре недели из-за травмы бедра, сообщает L'Equipe.

Де Коло получил травму во вторник в первом матче серии 1/4 финала Евролиги с подмосковными «Химками» (98:95). Второй матч пройдет 19 апреля.

Де Коло надеется восстановиться к «Финалу четырех» Евролиги (18-20 мая в Белграде), если ЦСКА сумеет пробиться в данную стадию.

В текущем сезоне 30-летний защитник принял участие в 30 матчах регулярного чемпионата Евролиги, набирая в среднем 16,9 очка, делая 2,3 подбора и 3,9 передачи за игру.