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«Лос-Анджелес Гэлакси» с Ибрагимовичем в составе потерпел домашнее поражение
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«Лос-Анджелес Гэлакси» с Ибрагимовичем в составе потерпел домашнее поражение 

SPORT24.ru 1 час назад
«Лос-Анджелес Гэлакси» уступил «Атланте Юнайтед» в домашнем матче 7-го тура MLS. В составе хозяев поля весь матч отыграл звездный нападающий Златан Ибрагимович, не сумевший отметиться результативными действиями. Игра завершилась со счетом 0:2.
”Лос-Анджелес Гэлакси” потерпел второе домашнее поражение кряду. В турнирной таблице Западной конференции команда занимает четвертое место, набрав в семи матчах 10 очков. «Атланта Юнайтед» набрала в семи матчах 16 очков, благодаря чему занимает второе место в Восточной конференции.
MLS. 7-й тур  ”Лос-Анджелес Гэлакси” — «Атланта Юнайтед» — 0:2Голы: Хосеф Мартинес, 22 (0:1); Мигель Альмирон, 90+4, с пенальти (0:2).
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