«Лос-Анджелес Гэлакси» с Ибрагимовичем в составе потерпел домашнее поражение

«Лос-Анджелес Гэлакси» уступил «Атланте Юнайтед» в домашнем матче 7-го тура MLS. В составе хозяев поля весь матч отыграл звездный нападающий Златан Ибрагимович, не сумевший отметиться результативными действиями. Игра завершилась со счетом 0:2.

”Лос-Анджелес Гэлакси” потерпел второе домашнее поражение кряду. В турнирной таблице Западной конференции команда занимает четвертое место, набрав в семи матчах 10 очков. «Атланта Юнайтед» набрала в семи матчах 16 очков, благодаря чему занимает второе место в Восточной конференции.