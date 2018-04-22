Руководство «Портленда» может уволить Стоттса

Руководство «Портленд Трэйл Блэйзерс» рассматривает возможность увольнения главного тренера команды Терри Стоттса, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Марк Штайн . Команда из Орегона вылетела из плей-офф, уступив «Нью-Орлеан Пеликанс» со счётом 0:4. Таким образом, серия «Портленда» без побед в плей-офф достигла уже десяти матчей.

В регулярном чемпионате-2017/2018 орегонцы заняли третье место в турнирной таблице Западной конференции, одержав 49 побед в 82 матчах.

Стоттс возглавляет «Портленд» с 2012 года. За это время он выводил команду в плей-офф 5 раз, дважды доведя её до полуфинала конференции. В регулярных чемпионатах с «Портлендом» 492 матча, добыв в них 272 победы. Сообщается, что в случае увольнения Стоттса, выйти на контакт с ним попробуют представители «Орландо Мэджик».