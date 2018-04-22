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«Астана» обыграла «Калев» в Единой лиге ВТБ
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«Астана» обыграла «Калев» в Единой лиге ВТБ 

Советский спорт 1 час назад
Счет встречи — 102:92 (24:16, 26:19, 28:25, 24:32).
Самым результативным игроком встречи стал защитник казахстанской команды Малкольм Грант, набравший 32 очка.
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